Daniel Coyle en Oak Grove’s Carlyle bewaren het beste voor het laatst

Het hoofdnummer van de vrijdag op de National Horse Show in Lexington kreeg een spannende ontknoping. In de laatste rit van de 4* Twee Fasen-rubriek over 1.50m pakte Daniel Coyle de zege met Jeroen Dubbeldams voormalige topper Oak Grove's Carlyle (v. Casall). De Ier was bijna drie tellen sneller dan Charlotte Jacobs met Rincoola Milsean (v. Aldatus Z). De KWPN'er Forever SFN (v. Azteca VDL) werd onder Kelli Cruciotti Vanderveen op geringe achterstand derde.

Al in de tweede rit stuurde Kelli Cruciotti Vanderveen Forever SFN op sublieme wijze foutloos naar de snelle tijd van 31,53 seconden. Het duo heeft al een indrukwekkende lijst FEI-plaatsingen opgebouwd sinds ze in januari samenkwamen op het Winter Equestrian Festival in Wellington. Voordat de twaalfjarige zoon van Azteca VDL in Amerika kwam, had hij al een reeks van goede resultaten neergezet in handen van Jeroen Dubbeldam.

Twee voormalige paarden van Dubbeldam

Als tiende op de startlijst wist Charlotte Jacobs met har Iers gefokte Rincoola Milsean de tijd van Kelli Cruciotti Vanderveen met acht honderdste te verbeteren. De 31,45 seconden leek de winnende tijd te worden totdat Daniel Coyle als laatste in de ring kwam. De Ier maakte optimaal gebruik van de enorme galoppade van de veertienjarige Holsteiner Oak Grove’s Carlyle. Het duo bewaarde het beste voor het laatst en galoppeerde aan de hand naar de laatste oxer en finishte in de tijd van 31,18 seconden. Net als Forever SFN komt ook Carlyle uit de stallen van Jeroen Dubbeldam. De zoon van Casall werd vorig jaar aangeschaft door de Amerikaans Ariel Grange.

Meer KWPN succes

Met een tijd van 31.92 werd Hunter Holloway vierde op de KWPN’er Eastern Jam (v. Lexicon). De top vijf werd volgemaakt door Devin Ryan en de KWPN’er Hangover (v. Action-Breaker) in de tijd van 33,44 seconden. Ryan had de dag ervoor met Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL) de Welcome Stake over 1,50m gewonnen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht