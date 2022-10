Daniel Coyle racet met Legacy naar zege in Welcome Stakes Washington International Horse Show

In hoog tempo galoppeerde Daniel Coyle met de twaalfjarige merrie Legacy (v. Chippendale Z) naar de zege in de 1.55m Welcome Stakes op de prestigieuze Washington International Horse Show. De Ier was bijna drie seconden sneller dan de nummer twee, Hunter Holloway met Pepita Con Spita (v. DSP Con Spirit). "Soms kan het ontmoedigend zijn om meteen in zo'n zware proef te beginnen, maar voor mij pakte het vanavond goed uit", aldus een blije Coyle.

Voor de barrage hadden zich negen combinaties geplaatst, maar zeven gingen er daadwerkelijk van start. Daniel Coyle was de nummer drie in verkorte omloop en stuurde de Zangersheide-merrie Legacy uiterst snel en foutloos rond. Hij klokte 27,42 seconden en vermorzelde de tijd van Katie Dinan die net daarvoor met Atika des Hauts Vents (v. Rock’n Roll Semilly) foutloos was in 30,80 seconden.

Hunter Holloway reed wat later een foutloze ronde met de elfjarige Pepita Con Spita en finishte in 30,32 seconden. De Amerikaanse werd hiermee uiteindelijk tweede, net voor haar landgenote Dinan die derde werd. Aan het einde van de barrage deed Daniel Bluman nog een moedige poging om Coyle van de eerste plek te verdrijven. Op de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam) slaagde hij bijna met zijn tijd van 27,51 seconden, maar de Israëli moest een springfout incasseren. Bluman werd als snelste vierfouter vijfde. Laura Kraut werd vierde op Confu (v. Contact me) met een rustige nulronde in 34,56.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht