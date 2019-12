Daniel Coyle verrast zichzelf met zege op KWPN’er Donjo

De Ier Daniel Coyle won gisteravond met de KWPN'er Donjo (v. Zirocco Blue VDL) de 1,50m rubriek Liverpool International Horse Show tot zijn eigen verrassing. Hij zit nog maar net in het zadel van de elfjarige ruin die tot voor kort nog door Jeroen Dubbeldam gereden werd. "Ik ken het paard niet echt. Ik reed hem hier voor het eerst en hij is de hele week briljant geweest. Ik ben erg blij met hem!", aldus een gelukkige Coyle.



Daniel Coyle ging als laatste van start in de tien man sterke barrage van de 1,50m hoofdrubriek van gisteravond. William Whitaker was tot dan toe de enige foutloze met RMF Echo (v. Virus de Laubry) in een tijd van 33,11 seconden. Coyle stuurde zijn nieuwe aanwinst Donjo vakkundig en snel rond en liet de klokken stoppen op 31,14 seconden waarmee hij de zege binnen haalde.

‘Hele week briljant’

“Ik had het geluk om als laatste te starten. Iedereen probeerde heel snel te gaan en ik had het geluk dat ik tot het einde kon wachten, dus ik wist wat ik moest doen”, reageerde Daniel Coyle na afloop. “Ik ken het paard niet echt. Ik reed hem hier voor het eerst en hij is de hele week briljant geweest.”

‘Alles viel op de plek’

De KWPN’er Donjo rijdt Coyle nu voor eigenaresse Tiffany Foster, het afgelopen jaar zat Jeroen Dubbeldam in het zadel van de zoon van Zirocco Blue VDL. Coyle: “Ik rijd voor sommige Canadese mensen, zij hadden het paard bij een andere ruiter en de samenwerking ging niet goed. Ik zei dat ik hier met Kerstmis zou komen en in Liverpool met het paard kon springen. We besloten om het een kans te geven. Het viel meer op zijn plaats dan ik had gedacht.”

Willes snelste vierfouter

Achter Daniel Coyle werd William Whitaker tweede met een foutloze ronde in 33,11 seconden op RMF Echo. Op de derde plaats eindigde de Australiër Rowan Willes met de KWPN’er Cartouche III (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Het paar was de snelste vierfouter.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Liverpool International Horse Show