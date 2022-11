Daniel Coyle wint met KWPN-merrie Ivory TCS 4*-openingsrubriek in Las Vegas

Twee weken geleden liep de KWPN-merrie Ivory TCS (Falaise de Muze x Ukato) onder Daniel Coyle haar eerste wereldbekerwedstrijd in Lexington. Met een veertiende plaats viel het duo net buiten de prijzen. Dit weekend gaat Coyle in de herkansing in Las Vegas. De vorm van het paard is er: ze wonnen gisteren de 1,45m-openingsrubriek.

Ivory TCS is een fokproduct van Tim en Leida Collins. De merrie werd in 2020 als een van de duurste paarden (300.000 dollar) op de WEF Sport Horse Auction naar Amerika verkocht. Sinds mei vorig jaar is de negenjarige dochter van Falaise de Muze in het bezit van Ariel Grange en Daniel Coyle. De Ier debuteerde met haar in Sopot. Afgelopen zomer reed Coyle Ivory onder meer in Rotterdam en Dublin. Nu zijn ze weer op tour in Noord Amerika.

Snel paard

In het Twee Fasen parcours over 1,45m liet Ivory gisteravond zien wat haar talent is, snel zijn. In de tweede fase kwamen Coyle en de merrie in 31,45 seconden als snelste over de finish. Het veld lag dicht bij elkaar want de nummer twee, Skylar Wireman met Coolio (v. Contendro I), was maar 0,13 seconden langzamer (31,58). En Conor Swail zat er met Theo (v. Christian) er ook dicht bij met zijn tijd van 31,69 seconden.

Bron Horses.nl