Daniel Deusser blijft nummer 1 van de wereld

De FEI heeft de nieuwe wereldranglijst voor springruiters bekend gemaakt. Voor de tweede maand op rij heeft Daniel Deusser de nummer 1 positie stevig in handen. Maikel van der Vleuten is met de twintigste plaatst de hoogst geklasseerde Nederlander. Dit is de tweede maand waarin de nieuwe ranglijst wordt vrijgegeven na de invoering van het Covid-19-beleid eind maart vorig jaar.

Achter Deusser heeft Martin Fuchs de tweede plaats overgenomen van zijn landgenoot Steve Guerdat. Fuchs verzamelde op het CSI5* in Knokke de nodige punten om Guerdat voorbij te gaan. Scott Brash klom van de zesde plek naar de vierde plaats en Kent Farrington is op de vijfde plaats blijven staan.

Kühner met stip in top tien

Nieuw in de top tien is Julien Epaillard die van plaats twaalf naar zes is gestegen. Max Kühner steeg zelfs van de twintigste naar de achtste plek. Hij verzamelde veel punten door derde plaats in de 5* Grand Prix van Knokke met Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

Nederlanders zakken op ranking

Maikel van der Vleuten zakte van de 17de naar de 20ste plaats. Harrie Smolders staat nu op plaats 30. Marc Houtzager is buiten de top 50 beland en staat nu op plaats 52, net voor Bart Bles.

Bron World of Showjumping/Horses.nl