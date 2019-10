Daniel Deusser meeste nul rondes in Nations Cup seizoen 2019

Daniel Deusser heeft dit Nations Cup seizoen de meeste foutloze rondes gesprongen. De 38-jarige Duitser bleef acht keer foutloos met als hoogtepunt de twee nul rondes in Barelona. Op de ranglijst in het Zwitserse vakblad 'PferdeWoche' staan achter Deusser Steve Guerdat, Pénélope Leprevost en Paul O'Shea op de tweede plaats met zeven nul rondes. Guerdat was in de seizoen 2018 en 2017 tien keer foutloos.



Daniel Deusser vierde dit jaar zijn come back in het Duitse team met acht foutloze omlopen in Nations Cup wedstrijden. De elfjarige hengst Zangersheide-hengst Tobago Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Mr. Blue) was voor Deusser het belangrijkste paard. Op het EK in Rotterdam was het paar een keer foutloos en in de Nations Cup finale in Barcelona werden twee foutloze rondes neergezet.

Tobago Z

Ook de eerste Nations Cup wedstrijd van het seizoen in Rome stuurde Deusser Tobago twee keer foutloos rond. Daarna herhaalde hij het kunststukje in Sopot, nu met de Belgische merrie Jasmien vd Bisschop (Larino x ChinChin). Vervolgens bleef hij in Aken met de Chacco-Blue-zoon Calisto Blue twee keer zonder hindernisfouten, maar had wel een tijdfout in de eerste ronde.

Ierland 46 keer foutloos

Achter Deusser staan Steve Guerdat, Pénélope Leprevost en Paul O’Shea op de tweede plaats met ieder zeven nul rondes. Maikel van der Vleuten is de beste Nederlander op de lijst met drie foutloze rondes. Hij staat daarmee op de 26ste plaats. Het Ierse Nations Cup team had dit jaar de meeste foutloze rondes achter hun naam staan, met 19 ruiters lukte dat in totaal 46 keer. België komt met 33 nul rondes op de tweede plaats gevolgd door de Fransen met 32.

Bron PferdeWoche