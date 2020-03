Daniel Deusser oppermachtig in LGCT Doha

Het seizoen van de Global Champions Tour is weer in volle gang. In totaal worden er op 18 verschillende locaties wedstrijden verreden, met als finale de Global Champions Playoffs in Praag. De eerste wedstrijd in Doha dit weekend was weer gekenmerkt door topsport. Daarin was Daniel Deusser goed op dreef door meerdere overwinningen op zijn naam te schrijven.

Naast een overwinning in de Global Champions League samen met Pieter Devos, evenals een eerste plaats in de hoofdrubriek van vrijdagavond, mocht Deusser zich weer als nummer één opstellen in de 1.60m LGCT Grand Prix. Als laatste starter in het zadel van Killer Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek x For Pleasure) was hij dubbel nul in een eindtijd van 42.54 seconden. In de Global Champions Tour ranking staat Deusser nu met de eerste overwinning van het seizoen op plaats 1 met 40 punten.

Elfde plaats voor Maikel van der Vleuten

Plaats nummer twee en een seconde langzamer dan de winnaar was Nicola Philippaerts met de Cardento-merrie Katanga v.h Dingeshof (mv. Tornesch). Het podium werd compleet gemaakt door Jérôme Guery en de goedgekeurde hengst Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo). Marcus Ehing en Funky Fred (For Pleasure x Pilot) deden ook een poging voor de winst, maar eindigden met vier strafpunten op de vierde plaats. Maikel van der Vleuten en de KWPN- merrie Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway) eindigden als beste Nederlander op de elfde plaats met vier strafpunten in het basisparcours.

Één van de beste paarden

Deusser verteld na de zege;“Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos. Dit is de tweede week voor mijn paard en ze wint haar tweede Grote prijs. Ze is pas tien jaar en nog vrij jong voor dit niveau, maar ze laat iedereen zien dat ze één van de beste paarden in de wereld is”. Deusser vervolgd; ”De druk is er na de winst in de Global Champions League er een beetje af want we hebben ons nu direct gekwalificeerd voor de finale in Praag. Daarom ben ik wel erg blij dat we het nu al voor elkaar hebben gekregen, en ik kijk uit naar de finale”.

Bekijk hier de ronde van Daniel Deusser

Bron: Horses.nl