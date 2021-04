Daniel Deusser rukt op naar tweede plek FEI wereldranglijst

De Duitse springruiter Daniel Deusser is op de FEI wereldranglijst opgeklommen naar de tweede plaats. Deusser is de nummer 1 Steve Guerdat tot op enkele punten genaderd. Hij verdrong Martin Fuchs naar de derde plaats. Maikel van de Vleuten staat zestiende op de lijst en is de hoogst geplaatste Nederlander. Harrie Smolders is een plaats gestegen en staat 19de.

De zeven overwinningen, inclusief twee Grand Prix zeges, in Wellington bleven voor Daniel Deusser niet zonder gevolgen op de ranglijst. De Duitser naderde Steve Guerdat op 25 punten. Deusser won met zijn toppaard Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) in maart de 5* en de 4* Grand Prix in Wellington.

Smolders stijgt 1 plaats

Deusser stootte Martin Fuchs naar de derde plaats en daarachter waren op de ranglijst bijna geen verschuivingen. Niels Bruynseels klom twee plaatsen en staat nu elfde, vlak achter Beezie Madden. Maikel van der Vleuten blijft op de zestiende plaats staan. Harrie Smolders klom een plaats door zijn goede prestaties in Wellington. Met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) werd Smolders derde in de 5* Grand Prix in het voorlaatste weekend van het Winter Equestrian Festival in Wellington.

Cian O’Connor

Een van de grootste stijgers is Cian O’Connor, hij steeg van 123 naar plaats 74. In maart reed de Ier enkel top tien klasseringen die meetelden voor de wereldranglijst.

Bron Spring-reiter.de