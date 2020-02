Daniel Deusser schrijft 1.55m Gothenburg-Trophy op naam

Tijdens de Gothenburg Horseshow schreef Daniel Deusser zaterdagavond de CSI5 * 1.55m Gothenburg-trophy op naam. Met de Chacco Blue-zoon Calisto Blue (mv. Con air), was Deusser één van de slechts twee combinaties die een dubbele foutloze ronde wist te rijden. Denis Lynch en KWPN-er GC Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi) volgden op de tweede plaats, 0,75 seconden langzamer dan Deusser.

In totaal kwamen 32 combinaties aan start in deze rubriek, zes van hen kwalificeerden zich voor de barrage. Peder Fredricsson en de eveneens KWPN-gefokte H&M Christian K (Namelus R x Calvados) hadden de snelste tijd van allemaal, maar met vier strafpunten moesten ze genoegen nemen met de derde plaats, gevolgd door Fredrik Jönsson in het zadel van Cold Play (Contendro I x Argentinus) – ook met vier strafpunten. De vijfde plaats ging naar Henrik von Eckermann met Castello (Cristallo 7 x Lifestyle), die met acht strafpunten de finishlijn passeerden.

Voldoende onder druk

“Eerlijk gezegd had ik niet echt verwacht snel genoeg te zijn, maar ik deed waarschijnlijk wat vandaag mogelijk was. Je kon aan mijn collega’s zien dat het mogelijk was om sneller te gaan, maar ik slaagde erin om ze voldoende onder druk te zetten zodat ze iets meer moesten proberen, en dan treden er vaak fouten op.” Verteld Deusser na zijn overwinning.

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping /Horses.nl