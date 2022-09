Daniel Deusser wint Rolex GP Spruce Meadows, Smolders achtste

In Canada is zondagavond de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows verreden. Daniel Deusser en Killer Queen VDM waren de enigen die foutloos bleven in beide omlopen én de barrage. Daarmee wonnen ze de hoofdprijs van 1 miljoen Canadese dollar (dik 760.000 euro) en een bonus van 250.000 euro. De winnaars van vorig jaar, Steve Guerdat en Venard de Cerisy, werden tweede en de Belgische ruiter Gilles Thomas reed naar een geweldige derde plaats met Aretino. Harrie Smolders en zijn Spruce Meadows-veteraan Darry Lou werden knap achtste in de traditionele uitputtingsslag op het Canadese gras.

Na twee loodzware omlopen moest er een driepersoons barrage aan te pas komen om de podiumplaatsen te verdelen. Steve Guerdat opende het bal met Venard de Cerisy en reed één balk naar beneden in de combinatie. Snel was de Zwitser wel met 41,70 seconden. Gilles Thomas kwam met een weer wat gekalmeerde Aretino de barrage in, nadat het duo de tweede ronde amper overleefd had. Uiteindelijk hield het geluk op en moest Thomas een touché bezuren. Ook de laatste balk ging eraf en Thomas finishte op 8 strafpunten in 42,31 seconden. Laatste starter was Daniel Deusser met Killer Queen VDM. Voor de Duitse combinatie was een foutloze ronde de weg naar de winst, maar één balk en de tijd zou een probleem worden tegen de snelle Guerdat. De gok van Deusser betaalde zich uit. Drie seconden langzamer dan de Zwitser, maar foutloos en opnieuw een Rolex GP voor de Duitser, na Aken 2021 en Den Bosch 2022. Deusser na afloop: “Ik had mezelf tot doel gesteld om hier met haar te starten, ze houdt van grote grasarena’s en ze was hier nog nooit geweest. Het is een ongelofelijk paard. Ik moet er nog heel even over na denken wat hier nu vandaag allemaal weer gebeurd is.”

Opzet wedstrijd

In totaal kwamen 41 combinaties aan de start van de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows, die altijd over dik 1,60 ( bijna 1,70) gebouwd is. Na de eerste ronde mogen de beste twaalf naar ronde twee op het Canadese gras. Mocht er daarna nog een gelijke stand zijn aan de kop van het klassement, dan volgt een barrage om de eerste plaats. De strafpunten uit ronde één gaan mee en de tijd uit ronde 1 heeft invloed op de startvolgorde in ronde twee, die niet op tijd verreden wordt. Het parcours is dik en de prijzenpot ook. De wedstrijdring, op gras, heeft een hoogteverschil en ligt op zo’n 1.100 meter boven zeeniveau. Opeenvolgende winnaars uit Aken, Den Bosch en Genève maken in Canada kans op een ‘Grand Slam’ bonus.

Ronde 1

De hindernissen in Spruce Meadows komen van overal ter wereld. Het Canadese concours verzamelt kampioenschapshindernissen in allerlei kleuren en vormen. Dit jaar stonden onder meer hindernissen uit Beijing en Tokio opgesteld. In de eerste omloop waren de scherprechters het vier meter brede open water met de driesprong (steil – steil – oxer) op zeven galopsprongen daarachter. Ook de ‘Zweedse combinatie’ was erg lastig, twee regenboogkleurige hindernissen (oxer -steil) die door velen op een hoek gereden werden.

Het duurde tot 21e starter Gilles Thomas uit België voordat de eerste foutloze ronde gevierd kon worden. Met Aretino 13 (v. Artani 2) liet de jonge ruiter een knappe eerste omloop zien. De tweede nulronde was voor veteranenduo McLain Ward en HH Azur (v. Thunder vd Zuuthoeve). De merrie leek op de derde hindernis wat stil te vallen, maar daarna was het een perfecte ronde. Voldoende voorwaarts over het water en schijnbaar moeiteloos door de lastige driesprong die daarop volgde. Steve Guerdat en Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) waren de derde nulfouters, al leek het er even op dat de Franse ruin geen zin had in de laatste hindernis. Zijn Zwitserse ruiter was er echter snel genoeg bij, stuurde de bruine alsnog over de Rolex-hindernis en kwam met een heel opgelucht gezicht over de eindstreep. Guerdat won de wedstrijd vorig jaar met de nu dertienjarige ruin.

Harrie Smolders had Darry Lou (v. Thunder vd Zuuthoeve) gezadeld. Voor de niet al te grote voshengst is dit heilige grond. Darry Lou won deze prestigieuze Grand Prix in 2019 met Beezie Madden. Daarna werd het paard verkocht en kwam met Nayel Nasser aan de start in Canada in 2021, maar niet in de GP. Smolders kwam in februari in het zadel van de KWPN’er terecht en heeft inmiddels zoveel vertrouwen opgebouwd met Darry Lou dat ze de grootste wedstrijden aandurven. Dat Harrie zijn Darry nu in Canada de grote ring inreed, was voor veel springliefhebbers een mooi moment. Het rondje was foutloos, al kwam er aan het einde één tijdfout op het scorebord.

Peder Fredricsson viel bijna van H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) af nadat het paard wat vroeg afging op het B-element en hem bijna achterliet op de daaropvolgende oxer. Maar hij vond zijn beugel en zijn teugels terug, zette zijn cap ergens halverwege ook weer recht en eindigde met een snelle vierfouter als achtste in het tussenklassement. Zijn landgenoot, tevens wereldkampioen. Henrik von Eckermann had minder geluk met zijn springveer King Edward. De vos raakte de rode steilsprong die het al velen lastig had gemaakt, door de kijkerige witte grondbalk eronder. Leone Jei (v. Baltic VDL) en Martin Fuchs kwamen ook in de problemen, bij de steilsprong die over een grindbak was gebouwd. Maar het duo was razendsnel dus mochten wel door naar ronde twee.

Het laatste foutloze rondje (van de vier) was voor Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek). Een uitgekiend rondje, waarbij het ervaren duo geen fouten maakte en alles klopte. In een snelle tijd bovendien, dus de Duitser had zichzelf een goede uitgangspositie voor ronde twee gegeven.

Tweede omloop

Ook in tweede ronde zaten weer veel technische én kracht kostende hindernissen, met de lastig zichtbare zwartbruine combinatie liverpools, een moeilijk lijntje met een wateroverbouwde steil gevolgd door een combinatie en natuurlijk de bekende ‘Nederlandse fiets’ hindernis. Het bleek al snel een bijzonder lastig parcours. De eerste hindernis, een smalle muur, veroorzaakte direct al problemen, onder meer voor Peder Fredricson. Maar ook de wateroverbouwde combinatie en een grote gele triplebar op een kromme lijn maakten het de combinaties moeilijk. Martin Fuchs was de vijfde starter en de eerste foutloze in deze omloop met Leone Jei, al ging het zeker niet vanzelf. Gerrit Nieberg maakte al veel indruk in de eerste ronde met Ben 431 (v. Balou 400) dankzij een snelle vierfouter. In de tweede omloop bleef het duo foutloos, ondanks een paar hartverzakkende touchés. De jonge Duitser won de Rolex GP vanAken dit jaar en was dus (theoretisch) nog in de race voor een bonus. Ook Eugenio Garza Perez wist daarna foutloos te blijven, dankzij een zeer goed gereden rondje met Contago (v. Cornet Obolensky). De jonge Mexicaan was helemaal uitgelaten over zijn perfecte rondje, maar nam nog wel de vier fouten uit ronde één mee. Garza Perez werd uiteindelijk vierde, Nieberg vijfde.

Darry Lou en Harrie Smolders begonnen goed aan hun tweede ronde, al was er een touché op de fiets. Maar de hengst tikte een balk uit de uitsprong van de zwart-witte combinatie met zwanen die van het WK Denemarken waren gekomen. Dat betekende dat Smolders en zijn vos terugvielen naar plaats acht in het eindklassement met een totaal van 5 strafpunten. Titelverdedigers Steve Guerdat en Venard du Cerisy waren perfect aan het samenwerken in de tweede ronde. Guerdat vertelde eerder vandaag dat zijn paard wel erg apart is en dat hij alleen op kan stappen als hij snoepjes gebruikt, maar het is duidelijk dat de twee gigantisch op elkaar zijn ingespeeld.

Gilles Thomas had een briljante foutloze eerste omloop, maar zijn paard was erg kijkerig in de tweede ronde. De ruin vloog alle kanten op, maar de jonge Belg hield Aretino goed onder controle en had flink wat geluk met een recordaantal touchés. De laatste combinatie, over de twee liverpools, ging in een soort zigzag. Maar alles bleef liggen en de barrage was een feit. Daniel Deusser en Killer Queen kwamen ook niet vlekkeloos door ronde twee. Ze ging bijna door het bloemstuk op de fietshindernis en de topmerrie sprong een paar keer flink naar rechts. Maar ook de Duitse combinatie was foutloos en sloot aan bij de barrage. McLain Ward en HH Azur hadden geluk in de oxercombinatie, maar zagen een balk vallen in de liverpoolcombinatie. Erg jammer dat de combinatie niet in de barrage uitkwam, want de merrie oogde nog enorm gretig. De drie overgebleven combinaties mochten de podiumvolgorde gaan bepalen.

Nederlanders

Voor Nederland kwamen Sanne Thijssen, Johnnie Pals en Jur Vrieling ook in de eerste ronde aan de start. Patrick Lemmen had zich gekwalificeerd voor de GP, maar koos ervoor om aan de kant te blijven met Exit Remo. Harrie Smolders was de enige die doorging naar de laatste twaalf. Johnny Pals ging met Charley (v. Calido I) met veel beleid op de lastige driesprong na het water af en dat werkte goed. Maar helaas zat er wel een hoef in het water daarvoor. Daarna liet Charley zich verrassen door de witte grondbalk bij een smalle rode steil. Pals ging ook over de tijd heen en 12 strafpunten waren het resultaat.

Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) gingen goed van start, maar kwamen te vlak in het B-element van de driesprong en ook oxer element C ging er aan. Verder werd er weer erg goed gereden door de Nederlandse, maar de massieve oxer die als een-na-laatste op de route stond was te groot voor Con Quidam. Thijssen verloor haar beugel, maar behield haar verstand en besloot de laatste hindernis niet meer te springen. Ze beloonde haar paard, dat zoals altijd weer voor haar vocht.

Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) gingen goed van start, maar Long John leek niet helemaal in de gaten te hebben hoe ver de vier meter over het water was. Direct daarna was er ook nog een balk in de driesprong. Even later kreeg Vrieling een langsloper op de Zweedse combinatie en besloot hij teleurgesteld af te groeten.

Uitslag