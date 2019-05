Danielle Goldstein investeert in nieuw Grand Prix-paard

Danielle Goldstein heeft haar springstal aangevuld met de tienjarige Belgische merrie Jativia. De dochter van Cardento was onder Koen Vereecke tot op het hoogste niveau succesvol. In december won het duo nog de Grand Prix van Mechelen.

De BWP-merrie Jativia debuteerde onder Koen Vereecke op het internationale circuit in 2016. Vorig jaar verliep voor het paar zeer succesvol met Grand Prix-zeges in Maubeuge, Beervelde, Waregem, Moorsele en Mechelen. Daarnaast stuurde Vereecke de dochter van Cardento naar meerdere top tien klasseringen.

Na Mechelen was het even stil rond Jativia, maar op de tour in Lanaken kwam Vereecke weer met haar in de ring. Nu heeft de Belg de merrie verkocht aan de voor Israël rijdende Danielle Goldstein. Goldstein die afgelopen weekend nog met haar eerste paard Lizziemary nog de Grand Prix van Shanghai won, versterkt met de aankoop haar stal. Naast Lizziemary (v. Cabri d’Elle) heeft ze nog Caspar 213 (v. Cornet Obolensky) en de KWPN’er Gio W-Z (v. Falaise de Muze).

