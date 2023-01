Darragh Kenny grijpt 3* Grand Prix Wellington

Het onverwacht koude weer in Florida was een voordeel voor Darragh Kenny onder het kunstlicht in Wellington. Het 'Ierse weer' gaf Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) een beetje extra 'go'. Het duo eindigde bovenaan in de met $140,000 gedoteerde Southern Arches CSI3* Grand Prix op de eerste week van het Winter Equestrian Festival (WEF).

“Hij is een geweldig paard en beter als hij een beetje fris is” vertelde Kenny over Volnay du Boisdeville die in eigendom is van Vlock Show Stables. “Dus het koude weer was fijn. Je kan er van uit gaan dat hij altijd springt en hij is heel snel in barrages. Ik wist dat deze barrage competitief zou zijn, dus ik heb geprobeerd om maar zo snel mogelijk te gaan en te hopen dat de balken boven zouden blijven” aldus de winnaar.

Anthony en Kraut op podium

De tweede plaats was voor de Amerikaanse Carly Anthony en de KWPN-gefokte Jet Blue (v. Zirocco Blue VDL), Laura Kraut werd derde met Dorado 212 (v. Diarado’s Boy). Er waren deze week geen Nederlanders aanwezig in Wellington.

Uitslag

Bron: Horses.nl