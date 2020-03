Darragh Kenny heer en meester in Wellington GP, Beezie Madden en Garant net naast podium

Gisteren werd het Winter Equestrian Festival in Wellington afgesloten met de 3* 137.000 dollar Horseware Ireland Grand Prix. Het was Darragh Kenny die na een 12-koppige barrage als sterkste uit de strijd kwam. De Ier verwees Sydney Shulman en Spencer Smith naar de tweede en derde trede van het podium. Beezie Madden plaatste zich ook voor de barrage met de KWPN'er Garant (v.Warrant) en viel net naast het podium.

Darragh Kenny zadelde voor de 1.60m Grote Prijs Scarlett du Sart Z (v.Stakkato), die de ruiter sinds vorig jaar mei onder het zadel heeft: “We zijn haar langzaam aan het opleiden. Ze begint nu echt een omslag te maken en ik denk dat ze een ontzettend talentvol paard is dat later op het allerhoogste niveau zal springen.”

Kenny gaf in Wellington alvast een voorproefje. De Ier stuurde de Stakkato-merrie zeer snel rond in 33.54 seconden en bleef daarmee iedereen de baas. De nummer twee in de GP was de Israëlische Sydney Shulman. De amazone finishte met J-Boston S.E. (v.Boris vh Kluizebos), die Shulman sinds afgelopen december rijdt, in een tijd van 33.96 seconden. Het was net niet genoeg voor de winst en Shulman mocht achter Kenny plaatsnemen in de ereronde.

Top van het klassement

Spencer Smith maakte het podium na een strakke barrage ronde compleet. De Brit deed er met Theodore Manciais (v.Kashmir van Schuttershof) 34.87 seconden over en mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking. Beezie Madden en Garant deden een goede gooi naar het podium, maar kwamen net 0.07 seconden tekort. Het duo viel net buiten de top drie op een mooie vierde plaats. Flo Nroris maakte de top vijf compleet. De Britse amazone kwam met Con Pleasure (v.Contendro) binnen in 36.62 en eindigde als vijfde.

Bekijk hier de barrage van Kenny:

Bron: Horses.nl/Persbericht