Darragh Kenny klaar voor zijn eerste Rolex top10-finale

Vanavond neemt Darragh Kenny deel aan zijn eerste Rolex IJRC top10-finale. Een mooie manier om zijn succesvolle seizoen van 2019 af te sluiten. In een interview met Studforlife blikt de Ierse ruiter vooruit op zijn deelname.

“Een droom die uitkomt en een geweldige kans die niet vaak voorkomt”, aldus Kenny. Hij is zich ervan bewust dat het vanavond een moeilijke wedstrijd word met dit een deelnemersveld. De winnaar van vorig jaar Steve Guerdat en Martin Fuchs zijn in goeie vorm, evenals Ben Maher die voor de gelegenheid zijn beste paard Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) heeft gezadeld. Zelf rijdt Darragh Kenny de 10- jarige goedgekeurde hengst Romeo 88 (Contact van de Heffinck x Orlando), die volgens de ruiter iets sneller is in een barrage dan zijn andere paard Balou Du Reventon (Cornet Obolensky x Continue).

Kwaliteit en sfeer

Over het concours in Genève is Darragh Kenny enthousiast. “Het is een ongelofelijke wedstrijd, met veel kwaliteit en sfeer. Wanneer Steve Guerdat de arena betreedt, hoor je het gejuich van de menigte helemaal terug bij de stallen.”

Dit jaar heeft de Ier een succesvol seizoen achter de rug met onder andere een zege in de Global Champions tour 5* GP van Chantilly, en een goude medaille tijdens Longines 5* Landenwedstrijd finale in Barcelona. Kenny: “Dit heb ik te danken aan goede paarden, fantastische eigenaren, veel werk en een geweldig team om mij heen. Als ik van huis ben, heb ik competente ruiters die mijn paarden goed in vorm houden.”

Vanavond om 21.15 uur barst de strijd tussen de tien beste springruiters van de wereld los.

Bron: Studforlife / Horsesnl