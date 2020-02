Darragh Kenny pakt 5* openingsrubriek in Deeridge Farms

Naast het Winter Equestrian Festival in Wellington is iets verder op de Palm Beach Masters op Deeridge Farms. Hier wordt zondag de eerste Nations Cup in het nieuwe seizoen gehouden. In de 5* openingsrubriek was gisteren Darragh Kenny de beste met Billy Manjaro (v. Animo). In de 1,40m-rubriek direct op tijd bleef de Ier Sydney Shulman op Azilis du Mesnil (v. Tinka's Boy) en Amy Millar op de KWPN'er Ericson(v. Padinus) voor.

Amy Miller had als tweede start in de 1,40m-rubriek de tijd op scherp gezet. Met Ericson, de elfjarige Padinus uit de Loma-stam van Sietse van Dellen, kwam de Canadese tot 61,88 seconden. De voor Israël rijdende Sydney Shulman haalde wat later op Azilis du Mesnil twee seconden van de tijd af en nam de leiding over in 59,64 seconden.

Al voor de break besliste Darragh Kenny de wedstrijd door met de tienjarige Billy Manjaro in 59,47 seconden te eindigen. Niemand kon of wilde dit resultaat meer verbeteren.

“Hij was wat fris dus galoppeerde snel. De meeste gingen niet snel, en hij rende eigenlijk wat te veel weg onder me, ik liet hem eigenlijk een beetje gaan”, aldus Kenny na afloop van de proef. Hij heeft hoge verwachtingen van de tienjarige AES’er Billy Manjaro. Sinds kort zit hij weer zelf in het zadel van de zoon van Animo. Voor opleiding en ervaring had de Ierse springruiter de ruin onder gebracht bij Niels Kersten die hem vorig jaar enkele maanden uitbracht.

Bron persbericht Palm Beach Masters