Darragh Kenny scoort GP met KWPN’er Great Tikila J

De 3* Grote Prijs in Wellington werd vanavond gewonnen door de Ier Darragh Kenny, die deze week de successen aaneenrijgt in Florida. Vandaag won hij met Great Tikila J (v. Carosso VDL) op ruim een seconde afstand naar de overwinning. De bruine is een dochter van de 1m60 merrie Tikila Hof ter Amor. De tweede plaats in Wellington was voor de zeer sterk rijdende thuisamazone Hilary McCnerney met Lovelight (v. Lord Z). Het duo zetten aan het begin van de barrage een mooie snelle ronde neer, die alleen Kenny kon overtreffen.

Tien combinaties kwamen aan de start in de barrage van de GP in Florida. De tweede starter was de pas 17-jarige Mimi Gochman, die eerder vandaag al een rubriek won. Gochman reed in een prachtige stijl naar de eerste foutloze ronde met KWPN-merrie Gigi’s Girl BH (v. Vingino). Een mooie prestatie, al was overduidelijk dat het sneller kon. Dat Gochman goed had gegokt, bleek wel toen ze aan het einde van de wedstrijd op de derde trede van podium mocht gaan staan.

Hilary McNerney

Direct na Gochman, kwam haar landgenote Hilary McCnerney. Met de goedgekeurde Holsteiner hengst Lovelight ging de Amerikaanse in grote galopsprongen door de baan. Het lukte haar o m overal waar het maar enigszins kon, een galopsprong te bezuinigen. Dat resulteerde in de snelle tijd van 36,539 seconden. Een tijd waar velen na haar zich op stuk zouden bijten.

Kenny scoort weer

Zesde starter Darragh Kenny reed met Great Tikila J vooral in het tweede gedeelte van het barrageparcours zeer scherpe bochten. De Ier kwam een seconde sneller dan McNerney over de finish. Hoewel ook de rest van het deelnemersveld voor de winst ging, bleven de balken daarna niet meer liggen. De scherpe draai naar de combinatie was voor Eric Lamaze de scherprechter. Laatste starter Ben Maher had opnieuw Ginger-Blue (v. Plot Blue) gezadeld, die vrijdag al een 1m50-rubriek voor hem won. De zeer vermogende merrie knalde door het parcours, maar kreeg een balk in de combinatie. De Brit moest achter Lamaze op plaats vijf aansluiten. Die was op plek vier de snelste vierfouter met Chacco Kid (v. Chacco-Blue).

Uitslag

Bron: Horses.nl