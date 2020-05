Darragh Kenny stuurt zijn Babalou met pensioen

Op Instagram maakte Darragh Kenny bekend dat zijn vijftienjarige merrie Babalou (v. Balou du Rouet) met pensioen stuurt. De Ierse springruiter nam Babalou in 2018 over van Todd Minikus en werd in dat jaar vierde in de Grand Prix van Aken. "Je was een ongelooflijk paard voor mijn carrière", schrijft Kenny.

De door Heino Lüschen in Duitsland gefokte Babalou begon in 2014 haar internationale carrière onder Todd Minikus. Het paar won onder meer de wereldbekerkwalificatie in Live Oak en twee keer de Grand Prix in Wellington. Ook stond Minikus twee keer in de finale van de wereldbeker met de vos merrie.

Darragh Kenny debuteerde met Babalou in februari 2018 in Wellington en waren direct succesvol. Het paar won dat jaar de Grand Prix in Lexington en werd vierde in de Rolex Grand Prix in Aken. Het duo zou voor Ierland aan start komen op de WEG in Tryon, maar koliek gooide op het laatste moment roet in het eten.

Babalou herstelde goed van de koliek operatie en in 2019 was er weer de winst in de GP van Lexington. Twee maanden later werden Kenny en de merrie vijfde in de GP van Aken. Dit voorjaar was de combinatie nog actief op het circuit in Wellington.

Op Instagram schrijft Darragh Kenny: “Je was een ongelooflijk paard voor mijn carrière en je koos de grootste wedstrijd van het jaar uit om in de Grand Prix te shinen. Bedankt voor alles! Hopelijk kan ik in de toekomst met een paar van jouw kinderen springen.”

Bron Instagram/Horses.nl