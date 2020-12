Darragh Kenny troeft Kent Farrington af in snelheidsproef Wellington

De 1,45m direct op tijd was gisteren de hoofdrubriek voor de springruiters in Wellington. De proef werd aan het einde beslist met de strijd tussen Darragh Kenny en Kent Farrington. Kenny bleek met Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet) de snelste. De Ier bleef Farrington en Austria 2 (v. Casall) 0,1 seconde voor.

Darragh Kenny kreeg de Holsteins gefokte Belo Horizonte aan het begin van het jaar onder het zadel. In september debuteerde de Ier met het paard in Valkenswaard met een overwinning in een 1,45m rubriek. Daarna volgden verschillende hoge klasseringen en vorig week pakte hij de nationale Grand Prix in Wellington. Kenny zet de goede vorm door met opnieuw een zege in Wellington.

‘Extreem voorzichtig’

“Ik denk dat hij in alle rubrieken die die ik met hem gesprongen slechts één of twee keer een balk heeft gehad”, zegt Kenny over Belo Horizonte. “Hij is extreem voorzichtig.”

Farrington tweede, Ward derde

Snelheidsspecialist Kent Farrington moest genoegen nemen met de tweede plek. Vlak voor de rit van Kenny had de Amerikaan met de snelle merrie Austria 2 63,04 seconden op het scorebord gezet. Maar Darragh Kenny wist toch onder de 63 seconden te duiken en won in 62,94 seconden. McLain Ward kwam met Catoki (v. Catoki) tot 64,60 seconden en werd derde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht