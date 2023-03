Darragh Kenny wint 226.000 dollar gedoteerde Grand Prix Wellington

De voorlaatste week op het Winter Equestrian Festival eindigde in een hoogtepunt voor de Ierse springruiter Darragh Kenny. Hij won zondagmiddag de met 226.000 dollar gedoteerde CSI4* Grand Prix. De 35-jarige Olympiër beleeft een droomdebuut met zijn Vancouver Dreams (v. Valentino), die dit seizoen haar tweede Grand Prix met Kenny won.

In de zevenkoppige barrage reed Kenny zijn 13-jarige merrie Vancouver Dreams in 36.18 seconden naar de finish en weerhield zo Lillie Keenan van de overwinning. De Amerikaanse stuurde haar Fasther (v. Vigo d Arsouilles STX) in 37.85 seconden naar de tweede plaats. Nicola Philippaerts maakte het podium compleet door Luna van’t Ruytershof Z (v. Levisto Z) in 38.11 seconden naar huis te rijden.

Droomdebuut

Darragh Kenny nam vorig jaar de teugels over van Max Kühner en beleefde een droomdebuut met de merrie. Ze wonnen eerder al de 1,50m Grand Prix en kwalificeerde zich afgelopen vrijdag voor de CSI4* Grand Prix. Toen besloot Kenny om niet te starten in de barrage. Dit bleek een goede keuze en betaalde zich zondag uit in de winst. ”Met Vancouver Dreams hoef je je nooit zorgen te maken over de hindernissen in de barrage. Ze is echt een ongelofelijk paard. Ze is ongeveer 15 uit 10 voorzichtig dus het belangrijkste is dat ze ontspannen is en niet te lang in de lucht blijft.

Markus Beerbaum

De Ierse springruiter is blij met de begeleiding van Markus Beerbaum op WEF 2023. ”Markus geeft hele goede begeleiding vanaf de grond en het is fijn om een extra paar ogen te hebben. Ik heb veel werk zelf gedaan sinds ik voor Missy Clark rij maar het is fijn om iemand als Markus met zijn ervaring en oog voor details te hebben. Toen ik Vancouver Dreams kreeg was ze een beetje gespannen en bleef ze lang in de lucht hangen. We hebben heel veel tijd besteed aan haar laten ontspannen en dat betaald zich nu uit.”

Top vijf

Darragh Kenny (IRL) met Vancouver Dreams (Valentino 240 x Stakkato)

Eigenaar: Oakland Ventures Lillie Keenan (USA) met Fasther (Vigo d Arsouilles STX x Farmer)

Eigenaar: Chansonette Farm Nicola Philippaerts (BEL) met H&M Luna van’t Ruytershof Z (Levisto Z x For Pleasure)

Eigenaar: Team Philippaerts & Stuteri Arch Samuel Hutton (GBR) met Casablanca-H (Conteur x Landor S)

Eigenaar: HG Sportpaarden B.V. Charlotte Jacobs (USA) met Edocenta (Eldorado vd Zeshoek x Dobel’s Cento)

Eigenaar: North Star

