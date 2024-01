Darragh Kenny wint met KWPN’er Irwin eerste Challenge Cup wedstrijd in Wellington

In Wellington is deze week het Winter Equestrian Festival weer begonnen. De serie wedstrijden in het warme Florida is populair bij de internationale springruiters. Gisteravond was de eerste wedstrijd om de Challenge Cup en die kwam op naam van de Ierse ruiter Darragh Kenny. Hij stuurde de KWPN'er Irwin (v. Kannan) als rond in de barrage.

In de sterk bezette Challenge Cup over 1.50m reden veertien ruiters de barrage, twee combinaties hadden zich teruggetrokken. Als voorlaatste kwam Darragh Kenny in de ring met de elfjarige Irwin. De Ier reed een snelle ronde in 36,16 seconden en dat was ruim anderhalve seconde sneller dan Charlotte Jacobs die al vroeg met Rincoola Milsean (v. Aldatus Z) 37,84 seconden had neergezet. Cian O’Connor werd derde op Fancy de Kergane (v. Casco Bay) in 38,23 seconde.

‘Ongelooflijk paard’

Darrah Kenny had al een oogje op Irwin, gefokt de Victory Stables in Valkenswaart, sinds hij zeven was voordat hij half vorig jaar deel uitmaakte van de Ierse Olympiër. Het paard werd gereden de Deense springruiter Emil Hallundbaek. “Om eerlijk te zijn, het paard wordt gewoon steeds beter,” vertelt Kenny. “Toen ik hem kocht had hij nog nooit meer dan 1.50m gesprongen. Hij was nog erg groen, maar hij voelt aan als een ongelooflijk paard.”

Na deze week zal Irwin genieten van een pauze voordat hij zijn vijfsterren debuut maakt tijdens WEF 5. Kenny’s langetermijndoelen voor de ruin zijn onder andere meer ervaring op vijfsterren niveau en een mogelijke deelname aan de FEI World Cup™ Finals in Riyad, Saudi-Arabië, dit voorjaar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht/Horses.nl