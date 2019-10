Darragh Kenny wint met Sweet Tricia, Bles vijfde

In de rubriek voor de kleine finale van de Nations Cup van Barcelona stuurde de Ier Darragh Kenny de Berlin-dochter Sweet Tricia, gefokt door H. Nijborg uit Gieten, naar de overwinning. Bart Bles presteerde ook uitstekend in deze rubriek over 1,50 meter en werd vijfde met Gin D (v. Clinton I).

In de tweede omloop was Darragh Kenny razend snel met de tienjarige merrie en ging foutloos in een tijd van 37,11 seconden. Ruim twee seconden langzamer was de nummer twee Henrik von Eckermann met de negenjarige Forsyth-nazaat Fancy Me.

Routinier

De top drie werd compleet gemaakt door de geroutineerde succesvolle combinatie Luciana Diniz met Fit For Fun 13 (v. For Pleasure). Deze combinatie zat Von Eckermann op de hielen, maar ging uiteindelijk 0,05 seconden later over de finishlijn.

Bles in top vijf

Nicolas Delmotte volgde Diniz op de vierde plaats met de Urvoso du Roch (v. Nervoso). Ook de Fransman kon in de tweede ronde een tijd rijden onder de veertig seconden.

Bart Bles slaagde hier niet in en had 40,02 seconden om foutloos de finishlijn te bereiken. Hij werd in Barcelona vijfde met Gin D (v. Clinton I).

Bron: Horses.nl