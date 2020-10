Darragh Kenny wint ook GP kwalificatie met KWPN’er

Darragh Kenny had gisteren een topdag in Oliva. Nadat hij met Cicomein VDL (v. Chacco-Blue) het 1,40m had gewonnen, pakte de Ier ook de zege in de 1,45m kwalificatieproef voor de GP met een andere KWPN'er, Great-Tikila J (v. Carosso VDL). Willem Greve kon net aansluiten in de prijsuitreiking. Met de hengst Grandorado TN werd hij twaalfde.

Voor de kwalificatieproef had Darragh Kenny de negenjarige KWPN-merrie Great-Tikila J gezadeld. De dochter van Carosso VDL heeft hij pas sinds eind juli onder het zadel. Kenny nam de teugels over van Michael Hughes. Great-Tikila J, fokporuckt van M. Jespers, begon haar internationale carrière onder Renske Kroeze.

Kenny reed met Great-Tikila J een snelle ronde in de 1,45m rubriek en won in 61,6 seconden. Op ruim een seconde volgde Harold Boisset met Divine de La Roque (v. For Hero), een twaalfjarige in Frankrijk gefokte KWPN’er. Tina Lund werd derde op Centina 10 (v. Cento).

Willem Greve stuurde de KWPN hengst Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek) rustig foutloos rond. Met twee tijdfouten kon Greve de twaalfde prijs in ontvangst nemen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl