Darragh Kenny’s Babalou eerste sprongen weer gemaakt

De springtraining van Babalou (v. Balou du Rouet) is na haar koliekoperatie weer opgepakt. Haar ruiter Darragh Kenny plaatste een filmpje van de training op zijn Facebook pagina.

Kenny schrijft: “Ik ben erg blij dat deze fantastische merrie weer aan het werk is”. Het duo zou voor Ierland aan start komen op de WEG in Tryon in 2018. Koliek gooide op het laatste moment roet in het eten en Shane Breen werd last-minute overgevlogen naar Tryon.

Succesvol

Darragh Kenny kwam op het hoogste niveau aan start met de merrie. Zo werden ze afgelopen jaar in Aken vierde in de Grote Prijs, wonnen ze het 1.55 m in Saint Tropez en werden ze tweede in het 1.50 m in Wellington.

Bekijk hieronder het filmpje:

Bron: Horses.nl/Darragh Kenny