Darragh Kenny’s paarden niet verkocht, maar verspreid over Europa

Half september was er het bericht dat de Ierse ruiter Darragh Kenny en de eigenaresse van een aantal van toppaarden, Ann Thompson, hun samenwerking beëindigden. "Ik moet me concentreren op mijn werk voor dieren in nood” vertelde Thompson toen in een verklaring. Nu blijkt dat de paarden niet verkocht zijn, zoals toen gesuggereerd werd, maar naar andere ruiters zijn gegaan. Toppaard Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) is nu bij de jonge Zwitser Bryan Balsiger ondergebracht.



De paarden hebben twee maanden in België gestaan, waarna het bericht kwam dat ze toch niet verkocht zouden worden. De Britse ruiter Harry Charles neemt de teugels over van de Zangerheide goedgekeurde Romeo 88 (Contact vd Heffinck x Orlando). De Amerikaanse amazone Lillie Keenan gaat op de zevenjarige Delta de la Rasse (Hunter’s Scendix x Pageno) rijden, dit paard was in augustus in Kronenberg te zien met de Brit Donald Whitaker. Important de Muze (v. Erco van het Roosakker) is sinds juni actief met de Franse ruiter Sadri Fegaier.



Bron: Horsetelex / Studforlife / Horses.nl