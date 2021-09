Darry Lou onder Nayel Nassar naar winst in 1,55m op Spruce Meadows

De 5* Cana Cup over 1,55m was het hoofdnummer gisteren op de 'Masters' in Calgary. Nayel Nassar deed goede zaken met de door Roelof Bril gefokte Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve). De in Amerika woonachtige Egyptenaar versloeg in de barrage Eric Lamaze en Fine Lady 5 (v. Forsyth) met vier tiende. Kyle King werd derde met de KWPN'er Magic Mike (v. Zapatero VDL).

Vijf combinaties begonnen op de mooie graspiste van Spruce Meadows aan de barrage. De Canadese Tiffany Foster eindigde op Hamilton (v. Quadros 3) met een foutloze ronde en een tijd van 47,83 seconden op de vierde plaats. Ook Kyle King bleef foutloos met Magic Mike. Met het fokproduct van J.H. Koers werd de Amerikaan tweede in een tijd van 43,06 seconden.

0,4 verschil

De strijd ging tussen Nayel Nassar en Eric Lamaze. Nassar was net even sneller dan Lamaze. Hij stuurde als laatste in de barrage Darry Lou 0,4 seconden sneller over de finish dan Eric Lamaze en Fine Lady: 40,36 om 40,76 seconden. Eduardo Menezes had even voor Nassar al laten zien dat de tijd van Lamaze te kloppen was. De Braziliaan kwam met H5 Chaganus (v. Chacco-Blue) in 40,49 seconden over de meet, maar kreeg een balk aan de benen. Menezes werd hiermee vijfde.

Darry Lou won eerder onder Beezie Madden

“Het is vrij zeldzaam dat het paard komt als de verdedigende kampioen [Darry Lou won in 2019 de Cana Cup onder Beezie Madden], maar niet de ruiter, dus, weet je ik probeer gewoon mijn hoofd koel te houden en hem de beste rit te geven die ik kan,” zei Nassar. “Je moet zorgen dat je je huiswerk goed doet voordat je ze naar een zware klasse stuurt.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht Spruce Meadows