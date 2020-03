David Will naar zege in GP-kwalificatie proef

David Will schreef vandaag met een razendsnelle rit van 72.09 sec. de 1.45m kwalificatie proef op zijn naam. Will hield in het zadel van Caramba 92 (v. Comme Il Faut) de Ierse landgenoten Clem Mcmahon en Thomas Ryan achter zich. De Finse John Antell viel met de merrie Iscara Del Maset (v. Indret Del Maset) net naast het podium.

Clem Mcmahon deed een poging Will de winst af te snoepen maar kwam met een tijd van bijna vijf seconden tekort lang niet in de buurt. De Ierse ruiter zette met Hilton up the Banner (v. Je T’Aime Flamenco) een tijd neer van 77.75 seconden en moest in David Will zijn meerdere erkennen. Thomas Ryan en LI Torimo (v. Tornesch) maakten de top drie compleet. De Ierse landgenoot deed er 80.60 seconden over en dit leverde hem de derde prijs op. Remco Been kwam met KWPN-er Granny Smith Apple (v.Eldorado vd Zeshoek) op de zevende plaats met twee strafpunten voor tijdsoverschrijding. Met de eveneens KWPN-gefokte Frasier (v.Carambole) was Dennis van den Brink de snelste combinatie met vier strafpunten en eindigden op de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horsesnl