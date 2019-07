David Will trekt negenjarige uit de kast en wint King’s Cup

David Will uit Duitsland won met Never Walk Alone (v. Numero Uno) de King George V Gold Cup. Het paard is pas negen jaar oud en nog maar net bij Will onder het zadel. Tweede werd Peder Fredricson met Zacramento (v. Cardento) en derde Fredrik Jonsson met Cold Play (v. Contendro I).

David Will vertelde na afloop: “Dit is echt een droom die uitkomt, het is pas mijn vierde wedstrijd met dit paard”. Never Walk Alone werd eerder tot het 1m55 uitgebracht door Gerald Nothdurft. “Het paard dat ik had willen meenemen, had wat koorts. Dus we dachten: laten we het maar proberen met You Never Walk Alone. Hij heeft wel in de Hamburg Derby gesprongen met zijn vorige ruiter, dus ik wist dat hij met water en liverpoolhindernissen om kan gaan. Het is heel speciaal, een prachtige wedstrijd om te winnen en bovendien is dit mijn eerste grote GP winst sinds ik voor mezelf ben begonnen. Voor mij een bevestiging dat ik op de juiste weg ben!” aldus Will.

De cup, een beeld van echt goud, gaat niet mee met de winnaar. Daar is de trofee te waardevol voor. Vorig jaar won Kevin Jochems met Captain Cooper de King’s cup, die het land niet meer uitgaat maar wel aan de winnaar ‘gepresenteerd’ wordt. Die moet het verder doen met bijna 50.000 euro en een horloge.

Afscheid Tripple X III

Voorafgaand aan de King’s cup nam Tripple X III (v. Namelus R) afscheid van de sport. De zeventienjarige AES-goedgekeurde hengst maakte in 2012 samen met Ben Maher deel uit van het Britse team dat Olympisch goud won. Tiffany Foster reed de hengst sinds 2014 en ging met hem onder meer naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Tripple X III schreef in zijn carrière veel grote wedstrijden op zijn naam, waaronder die van Hickstead, waar hij vandaag geëerd werd.

Bron: World of Showjumping / Horses.nl