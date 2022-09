David Will wint 1.45 in St.Tropez, Kim Emmen volgprijs

De eerste Longines Rankingproef van de dag in St.Tropez was een 1.45m rubriek in twee fasen. David Will ging er met de winst vandoor door de tweede fase in 29.43 seconden af te werken met zijn 16-jarige Forest Gump 29 (v.Forsyth). Roger Yves Bist stond lange tijd aan de leiding maar werd uiteindelijk tweede met Urane (v.Miami de Semilly). Achter Bost stelde zich Lorenzo de Luca als derde op. Hij deed er met Dirka de Blondel (v.Very Berlin De Castel) 0.7 seconden langer over dan de winnaar.