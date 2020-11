De 100.000 dollar Grand Prix van Aiken valt in Ierse handen, Darius beste KWPN’er

De met 100.000 dollar gedoteerde Grand Prix van het Amerikaanse Aiken viel afgelopen weekend in de handen van de Ier Richie Moloney. De Ier was in de barrage zijn concullega's de baas en mocht voorop in de ereronde. De beste KWPN'er in de rubriek was Darius (v.Warrant), gefokt door Egbert Schep, op een vijfde plaats.

Een totaal van 42 deelnemers verschenen aan de start van de 2* 1.45m rubriek. Hiervan konden er slechtst vier de nul houden in het basisparcours. Richie Moloney had twee troeven in de barrage en was uiteindelijk met Merqusio (v.Cicero Z) de allersnelste. Een tijd van 37.26 leverde de ruiter de winst op.

Top van het klassement

Abigail McArdle kwam nog het dichtst bij de Ier in de buurt. De Amerikaanse stuurde Victorio 5 (v.Uccello) rond in 37.93 en moest haar meerdere erkennen in Moloney. Doug Payne en Quintessence (v.Quinar) maakten de top drie compleet. Het duo klokte een tijd van 39.28 seconden en werden hiermee derde. Moloney was met Button Sitte (v.Ogano Sitte) wat langzamer en werd met 42.10 naast eerste ook nog vierde.

KWPN’ers doen goed mee

Van de KWPN’ers gooide Darius met zijn ruiter Sean Jobin de hoogste ogen. De twee waren in het basisparcours net niet snel genoeg en vielen door een tijdfout buiten de barrage. Het leverde Jobin en Darius nog wel een vijfde prijs op.

De winnaars van de openingsrubriek van de Split Rock Jumping Tour in Aiken, Aaron Vale en KWPN’er Elusive (v.Rodrigo VDL) schopten een balk uit de lepels in het basisparcours. Hiermee werden ze nog zevende als snelste vierfouters. Kristen Vanderveen en KWPN’er Bull Run’s Divine Fortune (v.Padinus), gefokt door P. en A.M. Rinkes-Tjeenk Willink uit Zwolle, werden negende met vier strafpunten.

