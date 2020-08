De derde van Doron Kuipers in Wierden

Met een minimale voorsprong van slechts vierhonderdste seconde op Remco Been reed Doron Kuipers vrijdagavond naar alweer zijn derde zege tijdens Outdoor Wierden. In de uitermate enerverende barrage van de kwalificatierubriek voor de Grote Prijs van komende zondag was de ruiter uit Mijnsheerenland met zijn negenjarige Gallardo CSI (v. Ustinov) de snelste foutloze deelnemer van negentien starters in de barrage.

Als eerste van hen legde Hendrik Jan Schuttert de lat meteen erg hoog. De Ommenaar scheerde met Expensive (v. Unaniem) over 1,45 meter in een voortvarend tempo over de hindernissen. Van meet af aan gas gevend stelde hij de concurrentie meteen voor een lastige opgave met zijn scherpe tijd van 34,55 seconde. Doron Kuipers dook er met Galardo CSI uiteindelijk als eerste onder met 34,32 seconde. Remco Been was de tweede. Met zijn opnieuw ijzersterke dertienjarige hengst Holland van de Bisschop (v. Heartbreaker) maakte hij jacht op de chrono van de Zuid-Hollander. Uiteindelijk stond de klok stil na 34,36 seconde, waardoor een overwinning van de lokaal favoriet net achterwege bleef.

Alles in zijn vooruit

“Hendrik Jan Schuttert had ik op het grote scherm zien springen. Toen ik hem zag rijden, dacht ik: ‘Wauw, alles ging in zijn vooruit.’ Het klopte bij hem, dus ik wist dat het heel zwaar zou worden. Ik zat ook wel even in de rats toen Remco in de baan kwam. Na mij kwamen sowieso nog enkele snelle ruiters, dus ik heb wel wat spannende momenten beleefd. Maar het wilde precies lukken, gaaf. Helemaal omdat eigenaresse Hanneke Mulderij speciaal was komen kijken vandaag.”

‘Elke keer net een fout in barrage’

Gallardo is momenteel het beste paard van stal bij Doron Kuipers. “Hij is pas negen en heeft nog niet zoveel van dit soort proeven gesprongen. We hadden elke keer net een fout in de barrage. Hij heeft veel vermogen en een grote galop. Dat kwam in deze barrage goed van pas met de lange lijnen in het parcours.”

Een stapje terug

De 29-jarige Doron Kuipers behoorde tot het Olympisch kader van bondscoach Rob Ehrens en had enige tijd deelname aan de Olympische Spelen in zijn gedachten. “Daar was ik wel mee bezig, ja. Maar nadat ik Charley heb moeten afstaan, viel in feite het doek voor Tokyo. Nu ben ik daar niet meer zo mee bezig, ook al door corona. Ik heb een stapje terug moeten doen en ben weer aan de gang met jongere paarden. Dit is nu mijn beste. Hij heeft onwijs zijn best gedaan en ik ben nu al super tevreden. Maar kijken hoe het zondag in de Grote Prijs gaat.”

‘Hartstikke tevreden’

Remco Been treurde niet lang over zijn tweede plaats. “Natuurlijk baal je als er zo dichtbij bent en wil je altijd winnen. Maar het was erg mooie sport en ik geniet vooral van de fantastische manier waarop Holland weer sprong. Iedereen leefde ook mee, ik ben gewoon hartstikke tevreden. Eigenlijk dacht ik na de rit van Hendrik Jan al dat het niet sneller meer kon. Het liep mooi, ik kwam alleen iets te veel naar rechts voor de eerste hindernis. Daar heb ik het laten liggen. Maar Holland is een absolute kanjer, prima in vorm en voelt zich fit. Hoe hij zich gedraagt en springt, dat is gewoon lekker. Zondag gaan we het opnieuw proberen.”

Megan Laseur tweede in 1,40m

De Belg Lieven Devos boekte vrijdag zijn tweede zege in Wierden. Met zijn dertienjarige zoon van Cardento, Eldorrado MVNZ zegevierde hij dit keer in de rubriek over twee fasen over 1,40m voor de Medium Tour. Megan Laseur eindigde als tweede met haar achtjarige bruine merrie Humbertha (v. Vigo d’Arsouilles Stx), die 0,28 seconde moest toegeven op de winnaar. Remco Been reed Balou van het Molenhof (v. Berlin) naar de vierde plek, vlak achter Clarissa Crotta met Vincent 168 (v. Valentino).

Bron persbericht Outdoor Wierden