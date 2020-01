De Wiemselbach investeert in Cornet Obolensky-zoon Kensington ES

Na een succesvol seizoen onder Caroline Müller is hengstenhouderij De Wiemselbach nu mede-eigenaar geworden van de opvallende KWPN-goedgekeurde hengst Kensington ES (v.Cornet Obolensky). De Cornet Obolensky-zoon van fokker Egbert Schep gaat als één van de drie constant foutloos springende hengsten de Hengstencompetitie-finale van de klasse L in.

Sinds begin vorig jaar wordt Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure) opgeleid door Caroline Müller en afgelopen seizoen stond hij al ter dekking bij De Wiemselbach. In de jonge paarden- en hengstencompetitie behoort het fokproduct van mede-eigenaar Egbert Schep telkens tot de uitschieters. In het voorjaar van 2018 werd hij met een goede score van 84 punten goedgekeurd bij het KWPN, met onder meer negens voor zijn reflexen en vermogen. Afgelopen jaar toonde Kensington ES zijn eerste veulens en ook daarmee maakt hij een veelbelovende indruk.

‘Hoge verwachtingen’

“Voor zowel de sport als fokkerij hebben we hoge verwachtingen van Kensington ES en we zijn blij hem nu definitief aan onze stal te kunnen verbinden. Met zijn interessante afstamming, goede rijd- en springkwaliteiten, en top karakter kan hij van toegevoegde waarde zijn voor de fokkerij”, reageert Daan Horn van De Wiemselbach. Aanstaande donderdag komt de hengst van Egbert Schep en familie Horn als één van de favorieten in actie tijdens de finale van de Blom Hengstencompetitie op de KWPN Stallion Show in Den Bosch.

Bron: Persbericht/Horses.nl