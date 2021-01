Deense zege jonge paarden Opglabbeek, KWPN’er Italy HDH derde

De finaleproef voor de zeven- en achtjarige springpaarden in Opglabbeek ging zojuist naar de Deen Nicolas Pedersen met het Deense fokproduct Tailormade Chalou Sem (v. Chaloubet). Beste Nederlander in de rubriek was Rink-Jan Dijkstra met de Harley VDL-dochter Just Chestnut. Het paar werd zevende. Het hoogst geplaatste Nederlandse paard was Hans Dings' fokproduct Italy HDH (v. Cream On Top) die onder Bertram Allen derde werd.

Voor de zevenjarigen stond er een 1,35m Twee Fasen parcours, die voor de achtjarigen verhoogd werd naar 1,40m. 83 combinaties kwamen aan de start, waarvan er 37 dubbel nul sprongen.

Just Chestnut tweede van 7-jarigen

In de groep zevenjarigen ging aanvankelijk Rink-Jan Dijkstra met de KWPN-merrie Just Chestnut (Harley VDL x Goodtimes) aan de leiding in een tijd van 26,15 seconden. In deze leeftijdsgroep werd hij voorbijgestreefd door de uiteindelijke winnaars Nicolas Pedersen en Tailormade Chalou Sem. Het Deense paar finishte in 25 seconden rond. Na twee top tien notering in Sentower Park was de zege een mooie afsluiting voor Pedersen.

Fokproduct Hans Dings

De beste achtjarigen waren net niet snel genoeg om Pedersen van de overwinning af te houden. Philipp Schulze Topphoff kwam met de Comme IL Faut-dochter Carla 229 0,14 tekort en werd tweede. Bertram Allen stuurde de door Hans Dings gefokte Italy HDH snel en foutloos rond, maar bleef op 25,32 seconden op de derde plaats steken.

Emmen weer snel, maar balk

Kim Emmen had met Kannan-dochter Rockwell RC nog een topklassering in gedachten. Haar tijd van 25,03 seconden had een tweede plek opgeleverd, ware het niet dat in het zicht van de haven toch een balk uit de lepels getikt werd.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl