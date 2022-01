Dekhengst Tinka’s Boy overleden

De Franse stoeterij Béligneux Le Haras maakte zojuist op hun facebookpagina bekend dat op 33-jarige leeftijd Tinka's Boy is heengegaan. Met een prijzengeld van 2,5 miljoen Zwitserse Francs is Tinka's Boy zonder twijfel een van de meest succesvolle 'Zwitserse' springpaarden aller tijden.

Op 8-jarige leeftijd kwam Tinka’s Boy terecht in de stallen van de Zwitserse springruiter Markus Fuchs, met wie zijn sportcarrière een hoogtepunt bereikte. Hij won 26 internationale Grand Prix-wedstrijden, won individueel en teamzilver op het Europees Kampioenschap in Hickstead 1999, teambrons op het Europees Kampioenschap in Donaueschingen 2003, teamzilver op de Olympische Spelen in Sydney 2000, won de Wereldbekerfinale in Göteborg 2001, werd 2e in Las Vegas 2000 en 3e in Milaan 2004.

In 2006 nam Tinka’s Boy afscheid van de springsport en vervolgde zijn carrière in de fokkerij.

Nederlands gefokt

Tinka’s Boy werd gefokt door J.P. Muntjeswerf uit Heiloo en geregistreerd bij het KWPN.

Dat de hengst na zijn springcarrière ook als dekhengst zeer succesvol was, blijkt uit het feit dat hij maar liefst 29 zonen goedgekeurd kreeg bij diverse stamboeken. In de sport heeft hij 24 kinderen geregistreerd staan in het 1,60 m-springen.

Bron: Haras Le Béligneux