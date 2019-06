Delaveau’s Lacrimoso 3 HDC na twee jaar terug in ring

Het CSI5* in Parijs in maart 2017 was de laatste wedstrijd die Patrice Delaveau met Lacrimoso 3 HDC (Landjunge x Cascavelle) reed. De nu vijftienjarige Holsteiner raakte geblesseerd en leek niet meer terug te komen. Maar aanstaand weekend maakt de ruin zijn rentree onder Delaveau in de 1*-wedstrijd in Deauville.

De laatste jaren werd Lacrimoso 3 HDC geplaagd door blessures. In 2014 moest Patrice Delaveau de zoon van Landjunge terugtrekken uit de competitie om de Wereldbeker. De grote Franse favoriet en mede-leider van het klassement moest deze dramatische beslissing nemen omdat zijn paard niet rad was bij de veterinaire keuring.

Blessureleed

Eind 2014 kwam Lacrimoso terug om het jaar erop na de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux opnieuw op rust moest. Ook nu kwam de ruin terug maar naar een succesvol 2015 raakte hij weer geblesseerd na de wereldbekerfinale in Gothenburg. Na een pauze van zeven maanden maakte het paar hun rentree in Rouen, vervolgens ging na het CSI5* Parijs in maart 2017 weer mis.

Ook Silver Deux de Virton weer terug

Dit weekend wordt Lacrimoso weer voorzichtig teruggebracht in de ring in Deauville. Patrice Delaveau zal hem op 1*-niveau uitbrengen. Ook zal Delaveau de dertienjarige Franse hengst Silver Deux de Virton (Kashmir v Schuttershof x Heartbreaker) na een rustperiode aan de start brengen. De hengst liep zijn laatste wedstrijd in Helsinki in oktober.

