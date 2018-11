Delestre debuteert in Stuttgart met nieuw Grand Prix-paard

Op de deelnemerslijst van de Stuttgart German Masters Prijkt de naam Simon Delestre met met een nieuw 1,55m-paard. De Fransman is in het zadel gaan zitten van de Westfaler Cairon 10 (v. Comme Il Faut) die door Niels Bruynseels de afgelopen twee jaar werd gereden.

De negenjarige zoon van Comme Il Faut begon zijn internationale carrière onder de Amerikaans Bliss Heers. Via Vera Benchimol Brot uit Frankrijk kwam Cairon in de stallen van Niels Bruynseels. Onder de Belgische topruiter liep de Westfaler een aantal goede klasseringen op 5* 1,55m-niveau in onder andere Den Bosch, Bazel, Genève, Madrid en Verona.

Voordat Cairon naar de stal van Simon Delestre vertrok, zat de Belg Yves Awouters nog in het zadel van de ruin op de wedstrijd in Opglabbeek.

Bron Horseman