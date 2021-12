Delestre houdt zich in en pakt GP La Coruña, Houtzager derde

De 5* Longines Grand Prix van La Coruña was zaterdagavond niet gemakkelijk. Na de basisomloop gingen slechts zes ruiters naar de barrage, waar met name de combinatie voor problemen zorgde. Tegen de tijd dat Simon Delestre als laatste starter met de negenjarige Cayman Jolly Jumper (v. Quaprice Boismargot Quincy) in de ring verscheen, was er nog niemand dubbel foutloos gebleven. De uitdaging voor de altijd razendsnelle Fransman was daarom vooral om het juist rustig aan te doen. Dat lukte, ondanks enige tegenwerking van zijn jonge stuiterbal. Marc Houtzager werd derde met Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano).

De barrage werd geopend door de Ierse ruiter Eoin McMahon met Chakra (v. Casall). Het duo pakte een balk na de lastige bocht naar de combinatie en kwam uiteindelijk in 35,48 seconden aan de finish. Dat bleek uiteindelijk goed genoeg voor plaats twee.

Balken

De driesprong uit het basisparcours was voor de barrage van deze 1,60 m Grote Prijs omgebouwd naar een combinatie. Maar daar was het niet gemakkelijker op geworden. Houtzagers Dante tikte, net als een aantal andere paarden, een balk uit de insprong. Maar ook de uitsprong was soms een probleem. Julien Anquetin uit Frankrijk kwam razendsnel en goed door deze uitdaging maar zijn Blood Diamond du Pont (v. Diamant de Semilly) raakte daarna nog twee andere hindernissen. Anquetin was wel veruit het snelst.

Rodrigo Giesteira Almeida

Rodrigo Giesteira Almeida was vierde met Jorden van de Kruishoeve (v. Nabab de Reve), die in eigendom van Jongschaap Sporthorses is. Ook dit duo had een balk. Van de zes finalisten geraakte alleen de Ier Denis Lynch niet aan het einde van het parcours. De Ier had ernstige communicatieproblemen met zijn crack GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) en gooide de handdoek in de ring.

Stuiterbal

Cayman Jolly Jumper deed zijn naam alle eer aan. De negenjarige bruine stuiterde door het parcours en Delestre moest zijn best doen om níet hard te rijden, want zijn paard had daar wel erg veel zin in. De strategie pakte echter goed uit en met een stretch over de laatste grote oxer was de winst en de bijna 76.000 euro voor Simon Delestre. Niet slecht, als je bedenkt dat de Fransman dit paard nog maar kort rijdt en pas negen dagen geleden voor het eerst startte. Dit was de eerste Grote Prijs op het hoogste niveau voor Jolly Jumper. Dat belooft wat…

Uitslag

Bron: Horses.nl