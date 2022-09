Delmotte’s Dallas Vegas Batilly naar Ben Maher

De Selle Français merrie Dallas Vegas Batilly heeft de stallen van Nicolas Delmotte verlaten. De dochter van Cap Kennedy Bois Margot die dit jaar doorbrak op 1,50-1,55m niveau, is nu in handen van de Britse topruiter Ben Maher. Gisteren debuteerde Maher met de negenjarige merrie in Oliva.

Dallas Vegas Batilly toonde als jong paard al haar talenten. Ze won als driejarige het Franse kampioenschap. Nicolas Delmotte debuteerde internationaal de merrie in februari 2020. Afgelopen jaar boekte het paar de nodige successen vooral op 3*-niveau. Een van de hoogtepunten was de vierde plaats in de RWE Prize of North Rhine-Westphalia op het CHIO in Aken. Daarvoor waren Delmotte en Dallas Vegas Batilly ook al twaalfde geworden in de 5* Grand Prix in La Baule.

Olympisch kampioen Ben Maher is de nieuwe ruiter van de merrie. Het paar liep gisteren hun eerste internationale rondje op het CSI in Oliva.

Bron WOS/Horses