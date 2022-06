Denemarken wint 3* Nations Cup in Ebreichsdorf, Nederland zesde

Terwijl op het CHIO in Rotterdam TeamNL zegevierde in de Nations Cup, moest in Ebreichsdorf de Nederlandse springruiters genoegen nemen met een zesde plaats. Denemarken won de 3* Nations Cup voor gastland Oostenrijk.

Na de eerste ronde waarin vier landen de teller op nul strafpunten hielden, kwam het Nederlandse team uit op 12 strafpunten. Teddy van de Rijt met Gino (v. Echo van T Spieveld), Mel Thijssen met Florida Balia NL (v. Bustique) en Bart Lips met Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze) hadden ieder een balk, Niels Kersten kreeg met High Hopes SFN (v. Numero Uno) acht strafpunten.

In de tweede manche kwamen er zelfs 20 strafpunten bij en Nederland eindigde op de zesde plek. Bart Lips was de beste in het team met twee keer vier strafpunten. Het Deense team hield over de twee rondes de lei schoon en finishte op de eerste plaats. Zowel Rikke Belinda Barker met Tabalou PS (v. Taloubet Z), Camilla Ernst met Fiona ASK (v. Ci Ci Senjor ASK) als Martin Dinesen Neergaard met First Choice HT (v. Favorit ASK) leverden in beide ronden foutloze ritten, terwijl Rikke Haastrup twee acht fouten noteerde.

De Oostenrijkers eindigden als tweede met vier strafpunten. België werd derde met acht strafpunten.

