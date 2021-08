Denis Lynch beleeft beste dag ooit bij de Peelbergen

De huidige nummer zestien van de wereldranglijst, Denis Lynch, heeft een palmares om u tegen te zeggen. De Ier won al eerder de hoogst gedoteerde proeven in Kronenberg, maar nog nooit zoveel op een dag. Lynch deed zijn reputatie eer aan en won zaterdag drie rubrieken, waaronder de 1.40m Small Tour finale en zowel de CSI1* als 2- Grote Prijs.

Ondanks gebrek aan winst in de hoofdrubrieken sprongen ook diverse Nederlanders zich in de kijker. In de barrage van de twee-ster Grote Prijs werd het beste voor het laatst bewaard. In de staart van de felbevochten slotproef nam Marcus Ehning de leiding over met zijn fameuze Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky).

Sampson gaat ervoor

De Duitser leek onnavolgbaar met een finishtijd van 42 seconden rond, maar Brit Matthew Sampson bewees het tegendeel. Sampson won vrijdag ranking proef en liet ook vandaag zien dat hij over een flinke dosis lef beschikt en af en toe een engeltje op zijn schouder heeft. Met aardig wat geluk hield de Brit met Geneve R (v. Eldorado vd Zeshoek) de palen hoog in de dubbel, snelde door de rest van het 1.45m parcours en stevende af op de finish met 0.32 seconden minder op de teller dan Ehning.

Extra spannend

Alsof het nog niet spannend genoeg was sloot Lynch de barrage af. Met de negenjarige Visa Z (v. Vigo d’ Arsouilles) ging de Ier gewiekst rond, miste notabene zijn afstand op de twee laatste hindernissen en ging er alsnog met de winst vandoor met slechts driehonderdste van een seconde tijdwinst op Sampson. De derde zege van de dag stemt Lynch goed. “Alle eer gaat natuurlijk uit naar mijn paarden. Maar ik vind ook dat we als ruiters verplicht zijn om het publiek het beste van onszelf te laten zien”, wijst de drievoudig winnaar op het publiek in Kronenberg.

Manon Hees en Aniek Poels maken indruk

Voor Nederland zette Manon Hees het beste resultaat neer in de GP. Met Echo vh Gerendal Z (v. Echo van ’t Spieveld) finishte ze als tiende. Een amazone die eveneens indruk maakte was Aniek Poels met Gomez TN (v. Zambesi). De Limburgse eindigde als tweede in de zware CSI1 Grote Prijs waarin slechts vier van de 50 combinaties retour mochten komen in de barrage. In de Medium Tour finale over 1.40m ging Matthew Sampson er wel met de winst vandoor. Hij liet de gebroeders Kersten achter zich met Niels en High Hopes SFN (v. Numero Uno) op plaats twee en Lars met Iliana (v. Cardento) op plaats drie.

Alle uitslagen

Bron: Persbericht / Horses.nl