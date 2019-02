Denis Lynch boekt eerste grote overwinning met KWPN’er Chablis

De Grand Prix van Hong Kong werd vanmorgen overtuigend en verrassend gewonnen door Denis Lynch met de KWPN gefokte Chablis. De twaalfjarige zoon van Couleur Rubin uit een Hamlet-moeder heeft de Ier pas kort onder het zadel en in hun eerste 5*-optreden wint het paar direct de belangrijkste proef. Gerco Schröder werd met Davino Q (v. Vingino) zevende met zes strafpunten over de twee rondes.

De 1,60m-Grand Prix van Hong Kong werd over twee rondes verreden. Na de eerste omloop waren slechts drie combinaties foutloos. Naast Denis Lynch met het fokproduct van H.J.M. Knops uit Oirsbeek, waren dat de sterke ruiters Simon Delestre op Uccello de Will (v. Marlou des Etisses) en de in goede vorm stekende KWPN’er About A Dream (v. Clinton) onder Pius Schwizer.

Schröder zevende

Het startveld voor de tweede ronde werd aangevuld met nog negen combinaties waaronder Gerco Schröder. Hij begon met vijf strafpunten aan de tweede omloop. In die tweede ronde bleef Schröder met Davino Q foutloos, maar liep wel een tijdfout op. Het leverde een zevende plek op.

Snelle nulronde

De strijd om de eerste plaats was spannend. Simon Delestre reed een rustige foutloze ronde op de elfjarige Uccello de Will en finishte in 47,07 seconden. Denis Lynch daarentegen trapte het gaspedaal in van zijn nieuwe aanwinst Chablis. Hij wist dat het kon, want in de 2* GP in Kronenberg in januari was hij al derde geworden. Lynch kwam in 39,35 seconden over de finish.

Balk houdt Schwizer van zege

Na Lynch kwam Pius Schwizer in de ring. Hij moest risico nemen en liet de tienjarige Clinton-dochter vol door galopperen. Schwizer dook bijna een seconde onder de tijd van Lynch (38,56) maar tikte een balk uit de lepels. Schwizer moest genoegen nemen met de derde plek en Lynch ging met de 132.000 dollar naar huis.

Vijfde plek Schröder in 1,45m

Eerder op de dag won Roger Yves Bost met Castleforbes Talitha (v. Cardenio) de 1,45m-rubriek direct op tijd. Gerco Schröder noteerde een vijfde plaats in de proef met Glock’s Debalia (v. Numero Uno).

Bron Horses.nl