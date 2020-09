Denis Lynch en KWPN’er Cristello houden Fransen van de overwinning in 5* GP Grimaud

Op zondag stond in het Franse Grimaud de 5* Grand Prix op het programma en hierin was maar liefst 200.000 euro aan prijzengeld te verdelen. 46 combinaties verschenen aan de start waarvan er 9 de barrage bereikten. Denis Lynch was in de barrage de allersnelste met de KWPN'er Cristello (v.Numero Uno), het voormalig toppaard van Leon Thijssen en Kevin Jochems. De drie Fransmannen Simon Delestre, Julien Epaillard en Nicolas Delmotte konden Lynch niet van de overwinning afhouden.

Lynch en Cristello reden een barrage uit het boekje waarbij Cristello zeer scherp en overtuigend sprong. De Ier kwam als derde aan de start in de barrage en wist wat hem te doen stond. Lynch reed nergens een galopsprong teveel en verloor daardoor nergens tijd onderweg. Een tijd van 39.14 was voor de ruiter genoeg om de hoofdprijs van 50.000 euro in ontvangst te nemen.

Top vijf

Simon Delestre deed een zeer goede poging Lynch de winst weg te snoepen. Met de 15-jarige Hermes Ryan (v.Hugo Gesmeray) haalde hij alles uit de kast, maar kwam de Fransman net 0.18 seconden tekort voor de overwinning. Delestre mocht als tweede opstellen.

Als laatste starter had Julien Epaillard alle touwtjes in handen. Met de 12-jarige Queeletta (v.Quality) kwam Epaillard door de finish in 39.70 en dit was goed voor de derde plaats. Nicolas Delmotte en Urvoso du Roch (v.Nervoso) vielen net naast het podium op de vierde plaats voor Pieter Devos en de KWPN’er Apart (v.Larino) die vijfde werden.

Bekijk hier de barrage-ronde van Denis Lynch en Cristello:

Bron: Horses.nl/Facebook