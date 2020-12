Denis Lynch razendsnel met GC Chopin’s Bushi in Riesenbeck

Denis Lynch moest al vroeg van start in de laatste internationale rubriek op de open Duitse kampioenschappen voor springruiters. Met zijn KWPN'er GC Chopin's Bushi (v. Contendro II) scheerde de Ier over het 1,55m parcours alsof er niets stond. Zijn tijd van 64,02 seconden kwam niet meer in gevaar zodat de hoofdprijs naar Ierland ging.

Er was een zwaar parcours van 1,55m neergezet door de parcoursbouwer. De Tabel A direct op tijd was meteen de tweede kwalificatieproef voor het Duitse kampioenschap.

‘Heel intelligent’

Als elfde starter zette Denis Lynch de toptijd van 64,02 seconden neer. De veertienjarige Contendro II-zoon was super voorzichtig en leek geen enkele moeite met het parcours te hebben. “Hij is voorzichtig en heel intelligent”, prees Lynch zijn GC Chopin’s Bushi. “Thuis spring ik heel weinig met hem, we trainen vooral op fitheid.”

Tebbel tweede

Maurice Tebbel deed met zijn tweede plaats op Don Diarado (v. Diarado) goede zaken voor het kampioenschap. Hij plaatste zich bij de beste twaalf die straks hun finale rijden. Tebbel reed een tijd van 65,42 seconden.

Thuisruiters Kukuk en Weishaupt

Thuisruiter Christian Kukuk werd derde met Quintino (v. Quinton) en zijn collega bij Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt, werd vierde op Asathir (v. Diamant de Semilly). Ook deze twee zitten bij de beste twaalf voor de finale. De overige finalisten zijn Jan Andre Schulze Niehues, Hans-Dieter Dreher, Felix Hassmann, Tim Rieskamp-Goedeking, Andre Thieme, Marcus Ehning, Mario Stevens, Gerrit Nieberg en Philipp Schulze Topphoff.

Bron Spring-reiter.de/Horses.nl