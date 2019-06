Denis Lynch verkoopt KWPN’er Chablis aan leerling

In januari nam Denis Lynch de teugels van de KWPN'er Chablis (Couleur Rubin x Hamlet) over van de Brit Robert Murphy. Het nieuwe paar was direct succesvol met onder andere de zege in de 5* Grand Prix van Hong Kong. Nu heeft de Ierse springruiter de twaalfjarige ruin verkocht aan Carla Cimolai, meldt World of Showjumping op de website. De Italiaanse amazone traint bij Lynch.

De Couleur Rubin-zoon Chablis werd gefokt door H.J.M. Knops in Oirsbeek. De ruin begon zijn internationale carrière onder Marc Beckers. Via de Britse Charlene Bastone kwam Chablis in handen van Robert Murphy met hij afgelopen jaar team zilver won op het EK voor junioren in Fontainebleau.

Denis Lynch kreeg het paard in januari onder het zadel en was er metten succesvol mee tot op 5*-niveau. Het paar debuteerde in Kronenberg en werden derde in de 2* Grand Prix. In Hong Kong sloegen ze toen met de overwinning in de 5* Grand Prix.

World of Showjumping meldde op de website dat Carla Cimolai de KWPN’er heeft gekocht. De 28-jarige Italiaanse is een leerlinge van Denis Lynch.

Bron World of Showjumping