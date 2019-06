Denis Lynch versterkt stal met KWPN’er Chopin’s Bushi

Eerder deze week verkocht Denis Lynch zijn Grand Prix-paard Chablis (Couleur Rubin x Hamlet) aan een leerlinge. De Ier heeft al weer vervanging voor het paard gevonden in de vorm de KWPN'er GC Chopin's Bushi (Contendro x Nairobi). Het dertienjarige fokproduct van de gebroeders Van der Steen uit Esch won twee weken geleden nog de Grand Prix van Lissabon onder Rodrigo Giesteira Almeida, stalruiter van Loewie Joppen.

In 2015 kwam de Contendro-zoon Chopin’s Bushi in handen van de Canadese stal, de Iron Horse Farm van Stefan en Karina Frederiks-Aziz. Nadat Karina Frederiks zelf anderhalf met de KWPN’er had gesprongen, kwam de ruin via onder meer Alberto Michan en Juan Carlos Garcia in handen van de Portugese stalruiter van Loewie Joppen, Rodrigo Giesteira Almeida.

Drie GP-zege’s

Almeida was bijzonder succesvol met Chopin’s Bushi, hij won de 2* Grand Prix in Kronenberg, 3* GP in Le Touquet en onlangs de 3* GP in Lissabon. In Lissabon bleef de combinatie ook twee keer foutloos in de Nations Cup. Daarnaast was het paar derde in de 4* Grand Prix in Dortmund en in de 5* GP in Londen en zesde in de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam.

‘Droom verkoop’

Op World of Showjumping reageerde Karina Frederiks-Aziz over de verkoop van haar paard: “Het is een droom verkoop voor onze stal en Bushi gaat naar een topruiter.”

Bron World of Showjumping