Dennis van den Brink bovenaan in 2* Grand Prix Brussel

Dennis van den Brink was zaterdagmiddag met de 14-jarige Aonia Domain (v. Mylord Carthago HN) de snelste in de barrage van de GP over 1,45m. Met bijna drie seconden verschil op de concurrentie werd Van den Brink de afgetekende winnaar. De Belgische ruiter Thierry Goffinet werd met Derby Landais tweede.