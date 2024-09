Dennis van den Brink derde in GP Deurne

Dennis van den Brink en zijn veertienjarige Aonia Domain (v. Mylord Carthago) zijn derde geworden in de GP over 1,45 m die het internationale weekend in Deurne afsloot zondag. De winst was voor Henrik von Eckermann uit Zweden met de achtjarige Steely Dan (v. Hardrock Z). De top drie zat enorm dicht bij elkaar, met slechts 0,4 seconden tussen Von Eckermann en Van den Brink. Tussen hen in mochten Thorben Köhlbrandt en Mastermind RL (v. Mylord Carthago) als tweede opstellen.

Er was een mooi vierde plek voor Mans Thijssen en KWPN’er Joviality (v. Warrant), die ook dubbel foutloos bleven. De snelste tijd in de barrage was voor de Britse Tabitha Kyle, die nog bijna twee seconden onder Von Eckermann bleef maar dat met een balk moest bekopen. Achter haar was Iris Michels ook nog sneller, zij werd met vier fouten zevende op Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte). Teddy van de Rijt en Gino (v. Echo van t Spieveld) klasseerden zich op plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl