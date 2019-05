Dennis van den Brink met El Greco onverslaanbaar in Tubbergen

Vandaag was de tweede dag van Jumping Schröder Tubbergen, het internationale concours in de achtertuin van de springstal van de gebroeders Schröder. In de 1.40m rubriek direct op tijd was Dennis van den Brink met zijn El Greco (Diarado x Heartbreaker) onverslaanbaar. Gisteren won hij op de openingsdag van het concours ook al de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs.