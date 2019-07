Dennis van den Brink snelt naar Medium Tour winst op Outdoor Gelderland

Dennis van den Brink schreef vanmiddag de 3* Medium Tour op zijn naam. De Nederlander was in het direct-op-tijd parcours zijn 76 concullega's te snel af en pakte de winst. Aniek Diks en Suus Kuyten eindigden in de top vijf van de rubriek.

Toen van den Brink de ring binnenreed stond Felix Haßmann aan de leiding met SIG Black Panther (v.Kannan). De Duitser was met 55,72 seconden onder de tijd van de Saudi Khaled Abdulrahman Almobty en Dona Evita (v.Darco) gedoken en nam de eerste positie over. De Nederlander trok het gas los met El Greco (v.Diarado) en finishte meer dan twee seconde sneller dan Haßmann. Een razendsnelle tijd van 53,45 bezorgde van den Brink de overwinning.

Top vijf

Dennis verwees Haßmann en Almobty naar de tweede en derde plaats in de 1,45m proef. Op de plaatsen vier en vijf is de Nederlandse driekleur wederom te vinden. Aniek Diks stuurde haar Winston Jumper R (v.Cantos), met wie Diks de derby van Eindhoven won, rond in 56,52 wat goed was voor een vierde plaats. Suus Kuyten tekende gisteren met Gacarla VDL (v.Arezzo VDL) al voor een zesde plaats, vandaag schoof het duo een plaats op naar boven. Kuyten klokte 57,10 en mocht als vijfde opstellen in de prijsuitreiking.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl