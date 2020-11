Dennis van den Brink tweede met economische Frasier

Met de bijna té economisch springende Frasier (v. Carambole) reed Dennis van den Brink zojuist naar een mooie tweede plaats in de 1m45 rubriek op Sentower Park. De winst in deze hoofdrubriek van de zaterdag ging naar Duitser Oliver Lemmer met Ambrosio d'Alcy (v. Cabdula du Tillard).

De Duitser was de vierde starter in een barrage van 12, maar zijn foutloze ronde in 36,42 seconden bleek niet te kloppen door de combinaties na hem.

Economisch

Dennis van den Brink had met Frasier een touché op de eerste hindernis en nogmaals halverwege. Zijn paard is soms misschien iets té economisch, maar vandaag was het functioneel. Van den Brink bleef uiteindelijk helemaal foutloos, en zette met 37,56 seconden een prima prestatie neer. De tweede prijs en 1.000 euro waren zijn beloning. Française Alexia Hilpipre was met haar schimmel Leelandi (v. Rockland) ook foutloos, maar iets langzamer. De combinatie werd derde.

Balkje voor Beerse

Kevin Beerse kwam aan de start met de tienjarige Fenia (v. Numero Uno). De merrie oogde wat nerveus, moest ook nog mesten onderweg, maar liet zich uiteindelijk prima sturen, al kostte de wijde bocht naar de combinatie wel tijd. In 40,51 seconden reed Beerse zonder fouten naar plaats vijf, achter de Duitse amazone Sophie Hinners, die een keurige ronde met KWPN-merrie First Class (v. Amadeus) liet zien.

Schuttert en Bulthuis snel

De Zweedse maestro Henrik von Eckermann had met schimmelmerrie Carlotta 276 dankzij louter korte lijnen al wel laten zien dat het sneller kon dan Lemmers tijd, maar zijn paard gooide met de achterbenen de balken van de laatste oxer. Hendrik-Jan Schuttert kreeg met Halla (v. Tornesch 1024) eveneens een balk onderweg, maar hij had een erg snelle tijd van 36,15 seconden, vlak achter Von Eckermann.

Ook Niels Bulthuis liet tegen het einde van de barrage met Kepi Vert du Buisson Z (v. Karandasj) zien dat de tijd te halen was. Helaas had ook zijn gretige schimmelmerrie een balk op de laatste oxer. Maikel van der Vleuten was met Larcone (v. Larimar) de eerste starter in de barrage. De grote, elastische hengst liet balken in het zand vallen en werd als twaalfde geklasseerd.

Uitslag

Bron: Horses.nl