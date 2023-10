Dennis van den Brink: ‘Wedstrijden zoals Jumping Lichtenvoorde vindt ze het leukst’

Dat je een 1.40m Grote Prijs op Paardensportcentrum Lichtenvoorde niet zomaar wint, werd zaterdagavond 14 oktober weer eens duidelijk. Springruiters, die internationaal ook succesvol zijn, reden met het mes tussen de tanden in de barrage en daarvan won Dennis van den Brink. Met twee nummers twee (Eric ten Cate en Vincent Geerink) met dezelfde eindtijd en nog eens Eric ten Cate op tweehonderdste seconde afstand, tekende hoe dicht het veld bij elkaar zat.

Het vierdaags nationaal springconcours Jumping Lichtenvoorde telde bijna 1.100 starts en daarvan kwamen er 49 uit in de Grote Prijs. Het was de rentree van parcoursbouwer Jos Brinkman, die in augustus zijn vrouw verloor door een noodlottig ongeval op haar fiets en zich kranig door de wedstrijddagen sloeg. “Ik ben blij dat ik er was, met alle steun en belangstelling van iedereen. Er waren moeilijke momenten maar ook mooie. Gerda zou ook gewild hebben dat ik zou doorgaan”, vertelt Jos Brinkman, die het de ruiters niet altijd even makkelijk maakte. “Het is ook een nationaal concours, geen doordeweekse trainingswedstrijd”, is zijn redenatie.

Veel goede ruiters en paarden

Kortom, je moest van goeden huize komen om een rubriek te winnen. Maar laten er in de Grote Prijs maar liefst achttien foutloos rijden. “Er waren gewoon heel veel goede ruiters met heel goede paarden. En als een Grote Prijs op 1.40m hoogte staat uitgeschreven, moet je er geen 1.45m van maken”, vertelt Jos Brinkman. Vijftien kwamen er terug voor de barrage en dat werd een spectaculaire eindstrijd voor al het publiek. Pim Mulder trapte af en spoedde I am a Rebel-S (Numero Uno) aan tot volle snelheid. Dat zijn tijd van 38.35 seconden slechts een zesde prijs zou opleveren, had niemand kunnen denken. Eric ten Cate dook er meteen met 0,72 seconde onder met Incredible (Clinton), de schimmel waarmee hij in augustus de 1.40m GP van Outdoor Vragender won. Dennis van den Brink ging nog eens 1,5 seconden sneller met zijn efficiënte Aonia Domain (Mylord Carthago) en dat bleek de winnende tijd te zijn: 36,13. Niemand die er nog aan tipte. Vincent Geerink finishte met Fifty-Fifty (Zirocco Blue) in dezelfde tijd als Eric ten Cate en deelde de tweede plaats. Ten Cate werd bovendien vierde op HorseDeals Prima Donna van ’t Roosakker (Comme il Faut), voor Gerben Morsink op Carina Z (Carthino Z). Thuisamazone Micky Morssinkhof reed ook dubbel foutloos met haar hengst Quintendros E (Quintender) en finishte als elfde.

In de wei

Dennis van den Brink mocht zijn zoveelste PSC Lichtenvoorde bokaal in ontvangst nemen. Vorige week won hij ook al het 1.40m in IJsselmuiden en daarvoor de Grote Prijs van De Wolden. “Drie keer gestart, drie keer achter elkaar gewonnen”, vertelt de ruiter uit Nijkerkerveen over zijn dertienjarige merrie Aonia Domain. “Dit soort wedstrijden vindt ze het leukst. Eén ronde en dan barrage. Dan is ze fris en heeft ze er zin in. Internationaal doet ze het ook heel goed hoor, ze won een 1.45m in Kessel en in Ommen en was hier nog tweede in de 1.45m Medium Tour finale van Outdoor Gelderland, maar ze springt het liefst één dag en dan lekker naar huis en de wei in. Ze loopt zeker vijf tot zes uur per dag buiten, ook in de winter en als het regent. Het is een kwestie van happy houden en in conditie. Ze kent het spelletje wel.” Van den Brink pakte ook een zevende prijs mee met Joy of Spring R (Andiamo), waarmee hij toch ook heel snel reed. “Ook een heel goed paard, maar die is nog niet zo snel als m’n schimmel en daar moet ik zelf nog veel secuurder mee rijden. Aonia wint vanwege haar vlakke galop, ze blijft laag bij de grond. Ze landt en is weg. De meeste paarden nemen ook meer tijd op de sprong, deze springt efficiënt, niet hoger dan nodig is. Daarmee kun je zulke rubrieken winnen”, lacht de ruiter. De nummers één en twee in het 1.35m op zaterdag zijn bekende namen: Pim Mulder met Kentucky Balia NL (Carambole) en Eric ten Cate met HorseDeals Nada van het Spieveld (Elvis Ter Putte). Pim Mulder won op vrijdag ook al het 1.35m met Jetset. De 1.30m rubrieken op donderdag en vrijdag werden gewonnen door Joanne Wes met Koh-I-Noor en Ester Damman-Blekink met Jillmore WV.

Jumping de Achterhoek

PSC Lichtenvoorde is ondertussen volop bezig met de organisatie van het bekende internationaal concours Jumping de Achterhoek. Van 23 tot en met 26 november rijden de beste jeugdruiters uit allerlei landen in Vragender. Van 29 november tot en met 3 december is het CSI1* en CSI2* springen.

Top-10 1.40m Grote Prijs Jumping Lichtenvoorde 2023

Dennis Van den Brink, Aonia Domain (0/0-36,13) Eric Ten Cate, Incredible (0/0-37,63) Vincent Geerink, Fifty-Fifty (0/0-37,63) Eric Ten Cate, HorseDeals Prima Donna van ’t Roosakker (0/0-37,65) Gerben Morsink, Carina Z (0/0-37,69) Pim Mulder, I am a Rebel-S (0/0-38,35) Dennis Van den Brink, Joy Of Spring R (0/0-38,4) Vincent Geerink, Gelster (0/0-38,78) Daphne van der Schaar, Iceman VDS (0/0-39,16) Sander Geerink, Laretto (0/0-39,68)

Bron: Persbericht Wendy Scholten / Horses.nl